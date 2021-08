Come si legge su “GDS.it” la Lega chiede il candidato alla presidenza della Regione del centrodestra. L0 ha detto il leader nazionale del Carroccio, Matteo Salvini, incontrando a Palermo un ristretto gruppo di dirigenti della Lega. Il presidente Nello Musumeci, definito “un buon governatore” per ora non ha risposto.

“Sono qua a fare il punto su una Lega che cresce, come tesserati, come amministratori locali, che sta viaggiando fortissimo, tra le prime in Italia per firme sui referendum sulla giustizia.

Se ci sono parlamentari nazionali e regionali, sindaci che chiedono di entrare per me è motivo di orgoglio. Ne parlo con i dirigenti del movimento visto che per noi il territorio esiste, non siamo un partito di plastica o che vive su internet”.