Tutto fatto in casa Matelica per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Lo ha comunicato il club con una nota di seguito riportata: “La S.S. Matelica Calcio 1921 srl comunica di aver formalizzato questa mattina la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2020/21.

Sono state depositate presso la sede della Lega Calcio Professionistico a Firenze la garanzia fideiussoria e tutta la documentazione finanziata e fiscale richiesta, già anticipate via PEC nelle scorse ore”.