Di seguito la nota ufficiale del club: “L’Alma Juventus Fano 1906 SrL comunica che, in data odierna, è stato perfezionato l’accordo per la cessione del club: Claudio Gabellini ha ceduto il 100% delle quote all’imprenditore Enrico Fattò Offidani che da questo momento è proprietario e presidente dell’Alma Juventus Fano S.R.L”.