Il tecnico Riccardo Maspero, lo scorso anno alla guida della Giana Erminio, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” a proposito della situazione del Trapani. Ecco le sue parole:

«Queste situazioni non dovrebbero esistere, servirebbe più fiscalità da parte di chi fa i controlli. Ci sono giocatori e allenatori che si ritrovano a spasso dopo due mesi, non è affatto una cosa bella: si cercano di salvare alcune squadre quando invece sarebbe giusto porre la parola fine e ricominciare con basi più solide e una proprietà valida. Trapani è una città che merita momenti migliori perché è una piazza che ha dato tanto al calcio italiano, serve qualcuno che faccia ripartire la società con entusiasmo e voglia di far bene senza alcun debito, per far dimenticare il passato».