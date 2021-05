«Man mano recupereremo le nostre libertà, ad esempio a luglio probabilmente potremo togliere la mascherina all’aperto. In Inghilterra hanno già iniziato a togliere l’obbligo in alcuni locali chiusi». Queste le parole del noto virologo, Fabrizio Pregliasco, riportate da “Gds.it” in merito all’obbligo di mascherine.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, l’allentamento della misura potrebbe avvenire in estate a partire da fine luglio. Ciò varrebbe solo per i luoghi aperti e non al chiuso, inoltre l’allentamento varrebbe solo per i vaccinati e ovviamente senza la presenza di assembramenti.