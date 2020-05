Il tecnico del Biancavilla, Mascara, ha parlato a “Goalsicilia.it”. Ecco le sue parole: «Sono dispiaciuto per l’accoglienza riservatami a Palermo, io non ho mai offeso nessuno, ho sempre fatto parlare il campo, non offenderò mai una città o una tifoseria avversaria. Comunque gli sfottò vanno bene, non va bene esagerare… Il Catania e la sua tifoseria in passato ha sofferto tanto, ripartire dalla D sarebbe un calvario. Speriamo che domani si sistemi tutto. Far fallire la matricola sarebbe come levare un figlio ai tifosi ma l’unica cosa che non mi preoccupa è il pubblico, saranno sempre al fianco del club, in qualsiasi categoria. La Trinacria, nel periodo in cui giocavo, si faceva sentire, Palermo, Messina, Catania…Ti posso assicurare che chi veniva in Sicilia era preoccupato perché qui si vendeva cara la pelle. Mi auguro possano tornare presto quei tempi».