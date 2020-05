Con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso”, è stato istituito un fondo per il sostegno alimentare e per consentire l’accesso ai beni di prima necessità a tutti i cittadini in condizione di reale necessità.

Al fine di far fronte alle difficoltà delle famiglie, il Comune di Palermo, con avviso del 23 marzo 2020, ha attivato una Centrale Unica per l’assegnazione alle famiglie in difficoltà di aiuti alimentari e beni di prima necessità, che si sostanzia nell’erogazione di buoni spesa per ciascun nucleo familiare che ne fa richiesta.

I criteri e le modalità di erogazione di detti buoni spesa sono stati stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 04/04/2020, come di seguito indicato:

Chi non abbia potuto avere accesso al beneficio può presentare apposita richiesta al Comune di Palermo, entro l’8 maggio 2020, mediante autocertificazione del possesso dei requisiti (un solo componente per nucleo familiare).

Possono presentare domanda, in particolare, stranieri, residenti non certificabili o residenti in altre città e bloccati a Palermo, purché non abbiano ottenuto né abbiano in corso istanza presso altro comune. La richiesta può essere presentata mediante compilazione delle informazioni richieste a partire dalla pagina del sito istituzionale della Protezione Civile del Comune di Palermo che si trova al seguente link: centrale-unica-aiuti

Ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda. Le domande presentate da più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare saranno rigettate.

Termine ultime di presentazione delle istanze è l’8 maggio 2020

Dopo la iscrizione e dopo un primo controllo eseguito dagli Uffici del Comune, si riceverà, tramite email o sms una comunicazione su come proseguire nella procedura di iscrizione.

Si raccomanda la massima attenzione nella indicazione dei dati.