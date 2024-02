Martorelli: «Il Palermo sta facendo campionato importante. Che colpo di mercato Ranocchia!»

Intervistato da “Tv Play” nel corso di B-Time Giocondo Martorelli ha parlato in merito alla B e sulle ambizioni del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il campionato di Serie B è sempre stato avvincente. Penso che il Parma viaggi spedito verso la Serie A, mentre Como, Palermo, Cremonese e Venezia si giocheranno fino alla fine il secondo posto per la promozione diretta. Il campionato cadetto riserva sempre sorprese, basti vedere che qualche anno fa squadre come il Cittadella e il Sudtirol hanno disputato i playoff. Dallo Spezia e dalla Sampdoria mi aspettavo qualcosina in più, sono partite anche per fare un campionato completamente diverso. Sono squadre che dovrebbero competere per la parte alta della classifica. Il Palermo sta rispettando le attese, sta facendo un campionato importante. La vittoria contro il Como è un segnale importante e nel prossimo turno affronterà la Cremonese nel big-match. A gennaio inoltre i rosanero hanno fatto colpi importanti come per esempio Ranocchia»