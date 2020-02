«Perché ho scelto di venire al Palermo? Cercavo un progetto, qualcosa che potesse durare più anni. Le offerte che ricevevo non mi convincevano, non c’erano dei veri obiettivi. Qui mi sono subito innamorato della piazza rosanero. Ho accettato anche perché è una cosa che ti può far crescere. Non è facile fare un passo indietro, ma è una cosa che ti può far crescere. Bisogna prendere sul serio questa categoria. Se non riesci subito ad adattarti alla categoria rischi di trovare difficoltà. Cosa ho dovuto modificare per adattarmi a questa categoria? Non trovare scuse dei campi. Ero abituato a spogliatoi perfetti, mentre qui non devi pensare se trovi sporco per terra o cose così. Se pensi a queste cose hai già perso. Il gioco è un po’ diverso. Qua devi mettere soprattuto agonismo. Qui conta l’agonismo più della qualità. Se non metti agonismo rischi di trovare difficoltà». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.