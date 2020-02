«Le possime tre partite possono essere fondamentali prima della volata finale. Speriamo di fare bene. Come abbiamo superato il momento difficile? Abbiamo parlato tutti dentro lo spogliatoio. Siamo stati bravi a metterci tutti a disposizione e siamo riusciti a superare questo momento di calo. Ogni partita è difficile. Se la sblocchiamo subito tutto diventa più facile. Se non ci riusciamo le altre prendono fiducia e danno qualcosa in più. Tutto dipende da noi. Nelle prime gare riuscivamo a sbloccare subito la partita e tutto andava in discesa. Ora siamo in un momento in cui dobbiamo portare a casa i punti e basta. Adesso non importa la qualità del gioco, contano solo i tre punti». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.