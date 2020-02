«Se la fascia da capitano pesa? Certo che pesa, ma dentro lo spogliatoio ci sono tanti capitani, i grandi sono tutti capitani. Santana era un calciatore importante. La sua assenza si è fatta sentire all’interno dello spogliatoio. Vederlo star male per noi è stato un colpo e ne abbiamo risentito. Chi fa vincere il campionato sono quelli che giocano meno. I titolari non hanno problemi perché giocano Se nella stagione cominciano a star male sono quelli che non giocano il livello degli allenamenti si abbassa. Chi non gioca può avere dei problemi a livello mentale, quando non giochi non sei felice. Se ti alleni e dai intensità negli allenamenti ci guadagnano tutti. Bisogna fare i complimenti a chi ha giocato meno. Tutti stanno facendo un grande lavoro». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.