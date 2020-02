«Le due sconfitte con Savoia e Acireale? Nella prima col Savoia diciamo che abbiamo affrontato il primo grande avversario. Abbiamo trovato delle difficoltà. Era la prima grande partita e non eravamo pronti. La gara con l’Acireale è stata più tosta perché ovevamo vincere, dovevamo dimostrare e invece siamo caduti di nuovo nello stesso errore. Da quella sconfitta abbiamo capito che alcune cose non andavano. Le sconfitte servono più delle vittorie per crescere. Le vittorie mascherano quello che non funziona». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.