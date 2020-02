«Cosa mi aspetto nella gara col Savoia? Non stiamo ancora pensando al Savoia. Ci sono ancora tre partite e nove punti a disposizione. In tre partite si può creare qualcosa di molto positivo. Dobbiamo preparare queste partite. Col Licata ci aspetta una gara insidiosa. Dobbiamo vincere domenica e poi penseremo alle altre partite». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.