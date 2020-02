«Nelle dieci vittorie non guardavamo molto i dettagli. Quando sono arrivate le prime difficoltà abbiamo iniziato a guardare tutti i dettagli. Abbiamo capito che da lì dovevamo ripartire. Nelle vittorie bisogna analizzare ancora meglio le partite per capire le cose che non vanno e dove si può migliorare. Nelle prime 10 vittorie non siamo stati bravi a fare questo. Siamo stati bravi a rientrare in carreggiata in poco tempo». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.