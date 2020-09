Alessandro Martinelli ha dovuto alzare bandiera bianca, il centrocampista non parteciperà al campionato con il Palermo per via delle sue condizioni di salute. Il centrocampista ex Brescia ha voluto pubblicare una storia su Instagram molto significativa, scrivendo: “Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre”. Segno che il giocatore non ha intenzione di abbandonare il calcio. Di seguito la storia: