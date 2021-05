L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Luca Martinelli, difensore del Catanzaro.

Definito il “sindacalista” per via del suo impegno nell’Assocalciatori. E’ stato uno dei cardini dei calabresi nel corso di questa stagione e da domenica anche lui tornerà in campo con l’obiettivo di conquistare la Serie B.





De Zerbi lo portò al Foggia 5 anni fa ritenendolo perfetto per la costruzione dal basso. L’estate scorsa Calabro lo ha subito indicato come incedibile.