«Cosa ha portato Floriano? E’ un giocatore importante, un giocatore di categoria superiore. L’anno scorso ha vissuto sulla sua pelle il campionato di serie D. E’ un punto di riferimento per noi. Per lui queste sono cose già viste. Noi avevamo fatto campionati superiori, ma non sapevamo cosa fosse la serie D. Lui ci aiuta molto da questo punto di vista. La piazza rosanero ci deve dare stimoli. I tifosi ci hanno dato tanto entusiasmo e ci hanno aiutato molto. Le cose sono andate sempre bene e quindi non so quante pressioni possa portare quando le cose non vanno bene». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.