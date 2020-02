«L’importanza di Pergolizzi? L’allenatore è importante a livello umano. Se sei corretto con tutti poi i calciatori danno tutto per te. Tutti ne traggono vantaggio. Lui è sempre stato corretto. Lui è uno che chiede consigli e si confronta. Quest è una cosa fondamentale per raggiungere gli obiettivi». Queste le parole di Alessandro Martinelli, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.