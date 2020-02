«Quando si incontra una squadra come il Palermo, il Catania, o il Messina, non c’è bisogno di caricare i giocatori. Non c’è niente da fare: la partita si carica da sola. Come l’anno scorso l’ha vinto il Bari, questo campionato lo vincerà il Palermo. Fa comunque dispiacere vedere una piazza come questa in Serie D. Non c’è un singolo del Palermo che mi ha impressionato. Mi ha impressionato l’intera squadra del Palermo, tutti dal primo all’ultimo. Meritano la promozione: sono giocatori che per questa categoria sono un lusso». Queste le parole rilasciate da Giovanni Campanella, allenatore del Licata, ai microfoni di Diretta Stadio Giovedì su Gold 78.