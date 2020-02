«Spero di vincere domenica, però il Palermo deve stare attento al Savoia. 7 punti non sono pochi ma neanche tanti. L’importante è avere continuità. A Palermo non capisco perché la città contesta l’allenatore nonostante stia andando tutto bene. Secondo me è così perché il Palermo deve temere se stesso. L’anno scorso anche noi in Eccellenza facevamo risultati ma la gente ci contestava lo stesso. Il Palermo sta rispettando gli obiettivi di inizio stagione, quindi non capisco dove sta il problema. Noi dobbiamo finalizzare di più in area di rigore. L’assenza di Cannavò ci sta penalizzando. Nel ritorno non stiamo facendo bene in trasferta. In casa secondo i risultati siamo temibili ma il fattore importante è la continuità». Queste le parole rilasciate da Giovanni Campanella, allenatore del Licata, ai microfoni di Diretta Stadio Giovedì su Gold 78.