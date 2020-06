«Questa notizia non ci fa piacere, non sta a me se la decisione è giusta o sbagliata ma sul campo avremmo avuto la possibilità di salvarci. C’è delusione ma sono sicuro che la società farà di tutto per riportare la piazza dove merita. Al di là della retrocessione a tavolino, c’erano delle cose che non andavano, forse adesso è meglio fare chiarezza ma sono sicuro che la società ripartirà più forte di prima». Intervenuto microfoni di “Latr3”, queste le parole dell’allenatore del Marsala, Nicola Terranova.