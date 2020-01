Il maltempo aveva causato danni allo stadio Lombardo-Angotta di Marsala, per tutta la settimana c’è stato il pericolo che la sfida tra la squadra trapanese e il Savoia non si potesse giocare. Ma oggi è arrivata la ditta per sistemare la parte di tribuna coperta danneggiata, che in mattinata sta eseguendo i lavori di riparazione. Quindi tutti i settori a disposizione per i supporters del Marsala per sostenere la propria squadra contro il Savoia. Di seguito alcune foto dei lavori: