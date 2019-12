Il Marsala aveva presentato ricorso per la gara persa per 2-1 contro il San Tommaso, la squadra lillibetana aveva contestato l’utilizzo di un giocatore della squadra irpina, Marco Colarusso, che era a giudizio del club trapanese squalificato. Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della LND:

“Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. Marsala Calcio, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del Calciatore Marco Colarusso, schierato con il n.6 dalla A.C.D. San Tommaso Calcio, nonostante al medesimo fosse stata comminata squalificata per somma di ammonizione nel corso della gara San Tommaso Calcio-Roccella Jonica disputata in data 17 Novembre 2019;

– lette le memorie difensive presentate dalla A.C.D. San Tommaso Calcio con cui si richiede il rigetto del reclamo avversario e la convalida del risultato della gara in epigrafe;

– rilevato che secondo la tesi proposta dalla reclamante, la posizione irregolare discenderebbe dal combinato disposto degli artt. 21 comma 1 e 137 comma 2 del CGS, in forza del quale il Calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza bisogno della declaratoria del Giudice Sportivo;

– rilevato che tale combinato disposto trova esclusiva applicazione con riferimento alla “Disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica”, di cui al Titolo VII del CGS, mentre per la disciplina in ambito nazionale vige la regola individuata dal solo art. 21 comma 1, CGS secondo cui “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”;

– rilevato altresì che il richiamo all’art. 137 comma 2 CGS operato dal sodalizio reclamante a fondamento del proprio ricorso è manifestamente inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto.

Per questo motivo

Delibera:

1) di rigettare il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C.D. San Tommaso Calcio-S.S.D. Marsala Calcio 2-1

3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della S.S.D. Marsala Calcio”.