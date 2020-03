Intervenuto ai microfoni di “Goalsicilia.it”, Saul Pucci, talentuoso centrocampista del Marsala, ha voluto lanciare un messaggio per caricare l’ambiente del Marsala, nel caso in cui il campionato dovesse riprendere. Ecco il comunicato: «Dobbiamo crederci, siamo sempre entrati in campo non pensando alle difficoltà ma pensando a fare bene. Alla ripresa saremo più combattivi di prima e vogliamo salvare la squadra. Mercato di gennaio? Ci sono state diverse richieste, poi è andata così, sono rimasto qua, sono un giocatore del Marsala e spero di poter tornare a dare tutto per il Marsala il più presto possibile».