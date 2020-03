Attraverso un comunicato ufficiale, il Bresia ha reso noti due casi di contagio da coronavirus tra i propri tesserati. Si tratta di due dipendenti della sede di via Solferino. Ecco il comunicato: “Brescia Calcio comunica che, in seguito alla positività al Covid-19 di due dipendenti prestanti funzioni di ufficio, la sede della Società sarà sottoposta a bonifica e sanificazione e gli uffici rimarranno chiusi fino al giorno 28 marzo compreso. Come da norma vigente, tutto il personale che recentemente si è relazionato con le due persone risultate positive, è stato messo in quarantena. Durante questo periodo, a seconda delle esigenze, qualche minima attività di alcuni dei nostri tesserati potrebbe procedere presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia, sempre nel rispetto delle indicazioni del DPCM. Brescia Calcio pertanto informa i suoi affezionati partner e i tanti tifosi che nelle prossime settimane l’attività dei dipendenti sarà ridotta ulteriormente e potranno esserci ritardi rispetto alle normali interazioni. Certi della comprensione di tutti, la Società ringrazia per l’affetto e sempre #ForzaBrescia”.