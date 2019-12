Nelle ultime ore, il Marsala Calcio ha presentato ai tifosi e alla stampa il nuovo tecnico Nicola Terranova e gli ultimi cinque arrivati in casacca azzurra, ovvero Candiano, Lo Cascio, Federico, Inzoudine e Celesìa. In occasione dell’evento, ha parlato della situazione del Marsala anche il Presidente Domenico Cottone: «Ci davano tutti per morti, ci indicavano come una società alla deriva, con i giocatori pronti alla fuga. E invece siamo ancora tutti qua, più forti di prima. Con numerosi giocatori che fanno a gara per venire a Marsala». Lo afferma con orgogliosa soddisfazione il Presidente del club che ha evidenziato che l’obiettivo primario è senza dubbio la salvezza, nella speranza, a detta sua, che il prossimo anno non ci siano corazzate come Palermo e Bari. Acclamato a gran voce, il nuovo tecnico Nicola Terranova è intervenuto dichiarandosi felice di essere approdato sulla panchina azzurra. «Questo è un progetto a lunga scadenza e farò di tutto per mandarlo in porto. Siamo uno staff ambizioso. Un gruppo ambizioso. Posso assicurare il mio impegno totale e quello dei ragazzi, votati al sacrificio e alla dedizione verso i nostri colori. Nessuno di noi si tirerà indietro e tutti assieme conquisteremo quella salvezza che farà da trampolino di lancio per l’immediato futuro». Anche i cinque neoarrivati hanno detto la loro al microfono: Candiano ha ribadito la sua affezione a Marsala, al cui richiamo “non si riesce a resistere”. Lo Cascio s’è detto entusiasta, dopo l’esperienza di due anni addietro, di poter dimostrare il suo valore. Mentre gli emozionatissimi Federico, Inzoudine e Celesìa hanno mostrato una gran voglia di iniziare per dare il loro contributo alla causa.