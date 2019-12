Il presidente del Marsala, Domenico Cottone, intervenuto ai microfoni di “La Tr3” ha affermato: «Sappiamo benissimo che in questo campionato arrivare secondi o decimi non cambia nulla. L’anno scorso abbiamo sfiorato la vittoria dei play off, ma a che serve? Vincere la stessa Coppa Italia non porta a nulla. Il nostro obiettivo era e resta la salvezza, ma vogliamo anche consolidare la base societaria per programmare al meglio la prossima stagione». Parole decise quelle del presidente degli azzurri che nelle ultime ore hanno ufficializzato ben 5 nuovi acquisti ed il nuovo allenatore con lo scopo di raggiunger la salvezza il prima possibile.