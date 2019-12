L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata, dopo la fine del girone di andata di Serie D, sulle squadre laureatesi campioni d’inverno tra cui Palermo (girone I), Pro Sesto (B), Mantova (D) e Turris (G). Sorprendentemente in vetta invece risultano Campodarsego (C), Monterosi (E), San Nicolò Notaresco (F). Il Palermo vanta un record in relazione alle partite in trasferta. Infatti, i rosa hanno ottenuto ben 22 punti sui 24 disponibili, nessuno come i ragazzi di Pergolizzi dalla A alla D. Gli ultimi tre punti in trasferta sono arrivati domenica a Castrovillari grazie alla rete di Giovanni Ricciardo (33 anni) tornato al gol dopo sei turni di astinenza. Per i rosa si registrano solo tre “macchie”: il pareggio sul campo del fanalino di coda Palmese ed i due ko al “Barbera” con Savoia e Acireale.