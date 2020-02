Il vicepresidente del Marsala Domenico Li Causi, intervenuto ai microfoni de “Il notiziario del calcio”, ha fatto chiarezza sul caso legato a Balistreri. Ecco qui di seguito le sue parole: «Balistreri è stato messo fuori rosa, c’è una questione da risolvere e non so se c’è soluzione ma deciderà il Cda. Sono successe delle cose non è nulla di personale».