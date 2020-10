Questo il messaggio del capitano del Marsala Renzo Parigi, apparso sulla pagina Facebook del club: “Due mesi fa circa abbiamo sposato un progetto serio, finalmente, dove si parla di calcio, in una città e società chiamata MARSALA.

Come ben note sono le modalità con cui il Sig. Gharbi, allo stato attuale direttore generale e neanche socio, ha salvato una società dal fallimento, effettuando pagamenti per 50mila € ca.

Purtroppo le condizioni di poter acquisire il 36% di quote è appesa ad un nulla-osta da parte del giudice che detiene il 63%, ma più assurda, sconcertante ed umiliante è la parte della minoranza i quali hanno firmato una promessa del passaggio di quote, ma allo stato attuale sono soci e pertanto sono tenuti a determinate situazioni ed operazioni da svolgere, in primis il riempimento delle casse societarie, cosicché si possano elargire compensi ed altre spese.





Come persona, come capitano del Marsala e quindi portavoce dell’intera squadra, desidero ringraziare Gharbi e tutti i membri dello staff, collaboratori ecc. che con tanti sacrifici non ci hanno fatto mancare nulla e la cosa più bella ed importante in questo mondo e in queste categorie la COMPLETA TRASPARENZA, CHIAREZZA ED UMILTÀ di questa gestione, noi siamo sempre stati messi al corrente della situazione societaria, chapeau!!

Per concludere, martedi dovrebbero ricevere risposte dall’amministratore giudiziario e dal CDA, dopodiché sapremo se andar via tutti insieme o rimanere. Forza Marsala!”