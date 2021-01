Manuel Marras, attaccante del Bari, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio interno con la Turris.

Ecco le sue parole riportate da “TuttoC.com”:





«C’è rammarico perché queste son partite che non puoi farti sfuggire, sono due punti persi. Non riusciamo a capire, abbiamo avuto anche troppe occasioni. Giocavano con cinque difensori e non era facile aggirare le loro linee. Le occasioni per ci sono state, indipendentemente da come sono arrivate, se segnavamo subito la partita sarebbe cambiata totalmente».