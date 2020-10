Manuel Marras, esterno del Bari, è intervenuto ai microfoni di “TeleBari“, per parlare dell’avvio di stagione dei galletti.

Ecco le sue parole:





«Un avvio positivo per tutta la squadra; il gol è sempre importante, normale per un attaccante cercarlo sempre, ma la mia carriera è stata segnata in particolare dagli assist, tranne forse la scorsa stagione dove ho trovato la rete con una certa continuità. Domenica ci aspetta una bella sfida contro il Foggia; sappiamo che contro di noi le squadre danno quel qualcosa in più per dimostrarsi all’altezza. Il fatto che si giochi a porte chiuse potrebbe essere un piccolo vantaggio per noi, perchè sarà appunto un derby e perchè sappiamo bene quanto conta il fattore tifo nel Girone C. Questo vale anche per noi quando giochiamo in casa; Bari è una città che vive di calcio e non avere il nostro pubblico sugli spalti è di sicuro un handicap; sanno comunque come far sentire il loro affetto. L’idea di calcio del Mister è una garanzia per noi attaccanti; si sposa perfettamente con le mie caratteristiche e lo stesso vale per i miei compagni di reparto. Poi non dimentichiamoci che noi abbiamo in squadra un certo Mirco Antenucci, straordinario per tempi di gioco, lampante come sia di categoria superiore; per noi è uno stimolo in più. Ci siamo allenati ancora troppo poco insieme, l’intesa tra noi non potrà che crescere. Personalmente sto benino, non al 100%, ma abbastanza bene».