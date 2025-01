Marotta legge il computer sconvolto: OFFERTA UFFICIALE DALL’AL-HILAL | Convocato un meeting d’emergenza

Calciomercato Inter, terremoto in casa nerazzurra: l’Al-Hilal bussa alla porta di Marotta per il top player

Sono diversi anni che l’Arabia Saudita è entrato in maniera, anche abbastanza prepotente, nel mondo del calcio. Tanto da convincere una serie importante di top player nel lasciare l’Europa per approdare nel loro mondo.

Una differenza abissale, su questo non ci sono dubbi, ma poco importa visto che il movimento calcistico saudita non ha alcuna intenzione di fermarsi. Tanto è vero che sia nella sessione invernale di gennaio che in estate sono pronti a bussare ancora alla porta di top club.

Tra questi proprio l’Inter che avrebbe ricevuto una di quelle offerte a dir poco impossibili da rifiutare. Soprattutto per uno dei loro calciatori più importanti ed elemento fondamentale nello scacchiere di gioco di mister Inzaghi.

Stiamo parlando dell’Al-Hilal, squadra prima in classifica nel campionato arabo, e dove militano campioni del calibro di: Neymar, Koulibaly, Ruben Neves e molti altri ancora. I tifosi ed il club nerazzurro iniziano già a tremare.

Calciomercato Inter, l’Al-Hilal fa sul serio: vuole a tutti i costi il top player

Secondo quanto riportato dal sito “InterLive” pare che l’Al-Hilal è pronta ad effettuare una offerta importante per uno dei pupilli di mister Inzaghi. Stiamo parlando di Hakan Calahnoglu che potrebbe seriamente finire nella lista dei desideri del calcio saudita. Il nazionale turco è attualmente fermo per un problema muscolare che ha accusato nel corso della finale di Supercoppa Italiana persa proprio a Riyad.

A dire il vero per il classe ’94 si parla di un possibile contratto, dalla durata di tre anni, dal valore di 20 milioni di euro a stagione. Insomma, una di quelle offerte che difficilmente possono essere rispedite al mittente. L’obiettivo della società è quella di costruire una grande squadra. Soprattutto in vista del prossimo Mondiale per Club che si disputerà nel mese di giugno.

Inter, con una mega offerta può partire: il big nel mirino dell’Al-Hilal

L’Al-Hilal non ha alcuna intenzione di fermarsi al turco. Per l’estate, infatti, il sogno è quello di portare in Arabia Saudita Mohamed Salah. L’esterno d’attacco andrà in scadenza di contratto con il Liverpool. Per il forte egiziano c’è in ballo una offerta da 77 milioni di euro per i prossimi due anni.

Club che sta puntando anche su un altro suo compagno di squadra. Si tratta di Virgil van Dijk, ovvero uno dei migliori difensori centrali che ci sono al mondo. Nel mirino anche Victor Osimhen e Stefan De Vrij. Il tutto per un valore che supera abbondantemente i 130 milioni di euro annui d’ingaggio.