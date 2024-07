Marotta e OakTree al telefono: per lui puoi chiudere immediatamente | Giovane, talentuoso, dalla Serie A

L’Inter cambia marcia sul mercato, dopo le direttive di Oaktree: Marotta può affondare il colpo immediatamente.

Aria di cambiamento alla Pinetina. Oaktree e Marotta continuano a portare avanti il progetto tecnico con una visione comune, ma rispetto alla vecchia proprietà di Zhang, i nuovi proprietari potrebbero portare alcune novità, soprattutto per la scelta di alcuni profili sul mercato in entrata.

E’ noto come il ds, adesso presidente del club, sia stato uno dei più attivi sul mercato dei parametri zero, e lo ha confermato ancora una volta quest’anno con due operazioni a gennaio di grande livello, ossia Taremi e Zielinski che hanno firmato e si aggregheranno alla squadra a breve.

Ma con il forfait di Buchanan e la necessità di tornare sul mercato, i nerazzurri potrebbero cambiare rotta e virare su profili giovani e rivendibili in caso di exploit, piuttosto che ripiegare sul solito giocatore in scadenza di contratto. Adesso l’obiettivo per la difesa dovrebbe essere proprio un giovane, in arrivo dalla Serie A che nel girone di ritorno si è messo in luce attirando l’attenzione di tanti club importanti.

Inter, Okatree spinge per un giovane in difesa

Niente Hermoso o Rodriguez dunque, almeno per il momento. Dalla Pinetina filtrano indiscrezioni secondo quanto riferito da Fcinternews, di una proprietà propensa all’investimento per un giovane piuttosto che all’acquisizione di un parametro zero. Hermoso, 29 anni, è sulla lista anche del Napoli e non rinnoverà con l’Atletico Madrid.

Ma non convincerebbe nemmeno Ricardo Rodriguez, ex Milan e Torino, in scadenza con i granata nel 2024 e al momento svincolato. Marotta potrebbe provare dunque l’affondo per un giovane della Serie A, messosi in mostra quest’anno con il Verona, per il ruolo di sostituto per la difesa. Stiamo parlando di Cabal, ma i veneti chiedono una bella cifra per lasciarlo partire.

Inter, idea Cabal dal Verona

Secondo la Gazzetta dello Sport dunque, Cabal sarebbe la nuova idea dell’Inter per il reparto difensivo dopo il grave infortunio di Buchanan rimediato in allenamento con la nazionale canadese.

I nerazzurri studiano la trattativa, con il Verona che in questo momento non vorrebbe privarsi del giocatore cresciuto nell’Atletico Nacional in Colombia, per meno di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dall’Inter, che potrebbe proporre ai gialloblù una contropartita tecnica come Kamate, per fare abbassare il prezzo. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe decollare definitivamente.