Finalmente ha scelto: accordo totale con Adrien Rabiot | Riparte con questa maglia

Adrien Rabiot avrebbe comunicato finalmente la sua decisione sulla maglia che indosserà nella prossima stagione.

Un’altra estate con il punto interrogativo per Adrien Rabiot. Il francese, fresco di eliminazione con la sua Francia ai danni della Spagna – laureatasi campione d’Europa -, dovrà decidere nei prossimi giorni quale offerta accettare e il rischio è quello di andare troppo avanti con i tempi.

Sì, perché se i giochi non dovrebbero chiudersi entro luglio, Rabiot si ritroverebbe a due settimane dall’inizio del campionato senza una squadra, senza una preparazione, e svincolato. Ecco perché il francese sta pensando concretamente di dire sì a una delle pretendenti che in queste settimane si sono fatte sotto per lui.

La Juventus avrebbe effettuato la sua offerta, con Thiago Motta deciso a puntare ancora sulla sua esperienza per il prossimo anno. Ma ci sono pretendenti autorevoli in giro per il mondo, pronte a infilarsi nella trattativa. Il giocatore potrebbe decidere entro luglio, ma intanto le dead line sono segnate, così come il prezzo per portarlo via dalla Juventus.

Rabiot, la risposta entro fine mese

Dopo l’esperienza con la nazionale, Rabiot è al momento in vacanza e senza squadra. La risposta alla Juve non è arrivata entro il 30 giugno, e il centrocampista ex PSG vorrebbe trovare una nuova sistemazione in grado di garantirgli un ingaggio importante e nuovi stimoli. L’offerta della Juventus rimane sul tavolo, ma la speranza del francese sarebbe quella di una eventuale asta per accaparrarselo.

Su di lui ci sono club come Real Madrid, Galatasaray ma anche il Milan. Ecco da quanto parte la richiesta del suo entourage per trasferirsi a parametro zero e salutare i bianconeri.

Le cifre da cui parte l’asta per Rabiot

Come trapelato in queste ore, la Juventus avrebbe messo sul piatto circa 7,5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Una somma che potrebbe fare al caso di Rabiot e dei suoi agenti, anche se il francese in questo momento rimane in attesa. Sì, perché con una serie di squadre ancora in lizza per portarlo via da Torino, il giocatore starebbe aspettando un’offerta al rialzo.

Rabiot avrebbe fatto sapere tramite il suo entourage che la base d’asta per eventuali offerte partirebbe da 8 milioni di euro di ingaggio. Milan, Real e Galatasaray attendono dunque, ma il tempo scorre anche per il giocatore al momento in vacanza dopo Euro 2024. Già lo scorso anno il rinnovo di un anno con la Juve arrivò in extremis, quando l’affare con il Manchester United sembrava ormai cosa fatta.