A pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Fiorentina, Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato anche della situazione societaria nerazzurra. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”:

«Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra da problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società.





Auspico che si possa arrivare ad una conclusione velocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia».