L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato ascolato aggi dall Procura in merito alla lite in Coppa Italia con l’interista Romelu Lukaku.

Stando a quanto riferito da “Italsportpress.it”, si è trattato di un incontro faccia a faccia per parlare di quello che accadde lo scorso 26 gennaio in semifinale. La Procura della Figc (l’avvocato Fabio Esposito in presenza; Chiné, Scarpa e Ricciardi via remoto) ha ascoltato a Casa Milan Zlatan Ibrahimovic per riferire sullo scontro con il belga Romelu Lukaku nel finale del primo tempo.





Si è trattato di un modoper raccogliere la sua versione dopo l’inchiesta sportiva aperta l’1 febbraio scorso, e la prima audizione dell’arbitro della partita Valeri, già avvenuta. Nei prossimi giorni sarà sentito anche Lukaku.