Come riportato da “Al Araby” Walter Mazzarri avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct dei Leoni dell’Atlante. Mazzarri, si legge, è approdato a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale.