«Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente: gli scenari sono imprevedibili, dobbiamo prepararci anche a ipotesi peggiori. Se quello che è successo alle squadre di C succede anche alle squadre di A, cosa facciamo? Non ci stiamo rendendo conto che possiamo entrare in un percorso come quello di film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il governo potrebbe sospendere il campionato, in Cina l’hanno già fatto. Abbiamo già vietato viaggi all’estero e contatti, ma la vita di spogliatoio resta quella e giocare a porte chiuse non cambia nulla, le trasferte ci sono lo stesso». Queste le parole del direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, rilasciate ai microfoni di “Radio Sportiva” in merito alla possibile sospensione del campionato di Serie A per il Coronavirus.