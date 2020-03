«La passione della piazza si nota molto, da qui sono passati giocatori importanti e mi trovo bene. Abbiamo uno spogliatoio molto unito. Ho ancora molto da migliorare, è il mio primo anno di D, gioco in una piazza in cui ci sono tanti tifosi, sono soddisfatto. Obiettivo? Lotteremo sempre per vincere, siamo una squadra forte che crede nei nostri mezzi, vogliamo i play off e il terzo posto». Queste le parole del centrocampista dell’Acireale, Alessandro Arena, rilasciate ai microfoni di “Casa Granata”.