Finalmente è arriva la lista degli squalificati per il prossimo turno di Serie A, l’emergenza Coronavirus aveva lasciato qualche dubbio su quali fossero esattamente gli squalificati in vista dei recuperi e gli squalificati per il prossimo turno effettivo di Serie A. Di seguito l’elenco dei giocatori che salteranno o i recuperi del weekend del massimo campionato italiano o la 27esima giornata di Serie A: