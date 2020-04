Come si legge su “La Sicilia”, il ds del Marina di Ragusa, Cesare Sorbo, parla della situazione in serie D. Di seguito le sue parole: «Società che resteranno in vita alla ripresa? Credo poco meno del 50 per cento, perché nella nostra serie D la maggior parte delle società vivono di sponsorizzazioni e in un momento economico così difficile come fai ad andare nelle aziende a chiedere il loro sostegno quando hanno già problemi a pagare i dipendenti e a fare ripartire le attività. L’anno prossimo già l’iscrizione al campionato sarà un grosso problema. Il Marina, come tutte le altre squadre, dovrà ricominciare da zero visto che c’è un problema delle liste di svincolo, dei prestiti. Al momento non ci rimane che aspettare le decisioni dei vertici calcistici che noi rispetteremo».