Il Marina di Ragusa è pronto a due gare molto impegnative, infatti la squadra siciliana si troverà davanti nel giro di due settimane le prime della classe, ovvero Palermo e Savoia. Hanno parlato di questo ai microfoni di ” La Sicilia”, il ds del club Cesare Sorbo e il giocatore Nicola Pietrangeli. Di seguito le dichiarazioni di Sorbo: «Adesso ci attendono le due corazzate del torneo, ma non ci fasciamo la testa. Anche se a guardare i budget non dovrebbe esserci partita. All’andata abbiamo pareggiato contro il Savoia ed a Palermo abbiamo giocato alla pari per oltre 60». Dello stesso copione le dichiarazioni del difensore, Nicola Pietrangeli: « Adesso ci attendono due gare contro le big e all’andata non abbiamo dimostrato timori reverenziali