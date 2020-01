Attraverso la propria pagina Facebook, il Marina di Ragusa ha dato nuove comunicazioni relative al settore ospiti in vista della gara di domani contro il Palermo:

“COMUNICATO PER TIFOSI OSPITI

Si comunica che il settore Gradinata B riservato ai sostenitori ospiti è TUTTO ESAURITO. Pertanto da questo momento in poi è possibile ACQUISTARE per quanto riguarda i sostenitori ospiti soltanto biglietti settore CURVA C al prezzo di € 8,00 + d.p. I biglietti disponibili in Curva C sono 350 che vanno sommati ai 750 già venduti in Gradinata B”.