Sono state rese note le informazioni per quanto riguarda il settore ospiti della prossima gara in trasferta del Palermo contro il Marina di Ragusa. Ecco quanto si legge:

❤💙 APPUNTAMENTO CON LA STORIA❤💙

– Ecco dove trovare i biglietti –

⚽️ Marina di Ragusa – Palermo

🗒 domenica 26 gennaio 2020

🕝 alle ore 14.30

🏟 stadio Aldo Campo, contrada Selvaggio

❤💙 Giornata Rossoblù ❤💙

In occasione della quarta giornata di ritorno del campionato serie D girone I, sarà indetta la Giornata Rossoblù. Dunque:

⛔️Sospesi accrediti, abbonamenti e ridotti.

🏷Costo del biglietto:

▶️ Ingresso Unico- €10

▶️ Under 10- GRATIS

Le PREVENDITE a Ragusa e Provincia sono aperte da OGGI fino alle ore 15.00 di sabato 25.

🔴 Ecco i Punti:

🌏 RAGUSA

➡️ Bar dello Stadio- via Padre Anselmo, 93, tel 0932621725

➡️ Caffè Trieste- Stazione di servizio Agip, via avv.Giovanni Alberto Cartia, tel 09321836105

➡️ Bar Savini- Stazione di servizio Esso, contrada Mugno, tel 0932666514

➡️ Goldbet- via Ugo La Malfa, 44

🌏MARINA DI RAGUSA

➡️ New Market- Piazza Duca degli Abruzzi, 19, tel 0932/712336

➡️ CapelliMania Parrucchiere- via Sapri, 26, tel 0932239114

🌏MODICA

➡️Airone Sport Club, via Rocciola Scrofani, 35, tel 0932762676 3386512552

➡️Stadio Vincenzo Barone, via Nazionale, 3386512552

🌏COMISO

➡️ Caffetteria Cantiere Produttivo Mirò, via Canicarao, 52, 0932250203

🌏VITTORIA

➡️ Eurobet- Via Iacono Giambattista, 141, tel 0932802554

➡️ Tabacchi Pinnolo- Sp 114

➡️ StanleyBet- Via Adua, 151

🌏SANTA CROCE CAMERINA

➡️ Aria di Servizio Energy Point- Sp 85, 70, tel 0932820058

SCICLI

➡️ Agenzia Viaggi Lastour- Via Ospedale, 18, tel 0932835108

🌏MAZZARRONE

➡️ Bar Pop- via Botteghelle, 53, tel 093328688

Domenica 26 gennaio sarà possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria dello stadio Aldo Campo.

Per i residenti in Provincia di Ragusa o all’estero, che vorranno assistere all’incontro dal Settore Ospiti, occorre contattarci in privato sulla nostra pagina Facebook oppure al numero 3384996163

⚽️SETTORE OSPITI⚽️

La prevendita dei biglietti per il settore ospite partirà da giorno lunedi 20 gennaio.

🏷Costo del biglietto: €10+€1

I sostenitori ospiti del Palermo Calcio potranno acquistare i biglietti in prevendita presso il punto vendita autorizzato

POSTORISERVATO.IT di Palermo:

Bar ROSANERO

Piazzetta Porta Reale, 6

90133 Palermo PA

+39 091 616 4229