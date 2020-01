Procede la vendita dei tagliandi per il settore ospiti in vista della sfida che si giocherà domenica allo stadio “Aldo Campo” tra Marina di Ragusa e Palermo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il dato aggiornato parla di 320 tagliandi staccati per assistere all’incontro. Si prevede dunque una discreta cornice di tifosi rosanero al seguito della squadra.