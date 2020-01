Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha pubblicato un comunicato emanato dalla Questura di Ragusa in merito al match tra Marina di Ragusa e rosanero. Ecco quanto riportato:

“Come comunicato dalla Questura di Ragusa, sulla scorta dei biglietti risultati ad ora venduti sui canali abilitati, si potrebbe concretizzare una affluenza di pubblico proveniente da Palermo tale da rendere insufficiente la capienza della sola Tribuna “B”, quella destinata agli ospiti.

Per questo motivo la società Marina di Ragusa potrà emettere non oltre 750 tagliandi di ingresso riservati agli ospiti destinati alla Tribuna “B”; oltre tale numero e per un numero non superiore a 350 biglietti, gli ulteriori tagliandi per i tifosi ospiti saranno riservati alla Tribuna “C””.