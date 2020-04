Secondo quanto riportato da “La Sicilia”, il dg del Marina di Ragusa, Nunzio Calogero, ha parlato del momento che sta vivendo il calcio italiano: «Al momento parlare di attività sportiva con manifestazioni annesse, mi sembra anche fuori luogo. Noi addetti ai lavori abbiamo l’obbligo di seguire con attenzione gli sviluppi di giorno in giorno della guerra che stiamo combattendo. Chiedo ai vertici della Lega Dilettanti di sentire la base per tastare il loro umore come hanno fatto quelli dei professionisti. Ogni giorno sono in contatto con diversi colleghi siciliani e del resto della Penisola e tutti mi dicono che riprendere il torneo a fine maggio è improponibile, tranne che per qualche grossa realtà come Palermo che solo per caso si trova in Serie D e quindi vuole tornare subito tra i professionisti. Per il resto tutti pensano a uno stop definitivo come hanno già fatto altri sport di squadra».