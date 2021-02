«Per vincere un campionato c’è bisogno di un’alchimia generale fatta di fortuna e feeling giusto. Ci sono un insieme di elementi che si devono amalgamare. Purtroppo dati alla mano quest’anno qualcosa non è andato bene. Contro il Catanzaro abbiamo dato tutto. Magari in altre partite c’è stato un atteggiamento un po’ più scarico. Non speravamo di essere in questa posizione di classifica, ma ce la meritiamo evidentemente. La fortuna è una componente che esiste, ma la si deve cercare. Il Palermo merita altri palcoscenici». Queste le parole del difensore del Palermo, Marconi, ai microfoni di “Siamo Aquile”.