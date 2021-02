«Il fattore pubblico è una componente fondamentale per noi. Io credo che durante i novanta minuti i nostri sostenitori ci sostengano, poi è giusto che ci applaudano o ci fischino a fine partita. Un mio sogno era quello di vedere il Barbera pieno, spero di riuscire a vederlo. Fare paragoni col passato non è giusto, dobbiamo pensare al Palermo di adesso. Quest’anno non voglio vederlo come un anno buttato via, dentro di noi ci deve essere la voglia di voler fare meglio in ogni partita. Alla fine dell’anno si tireranno le somme. Santana? E’ un onore giocare con lui, lo vedo tutti i giorni allenarsi ed è uno stimolo per me. Non mi piace fare proclami, la bacchetta magica non ce l’abbiamo. Posso promettere soltanto che ci impegneremo in ogni partita, poi si può vincere e si può perdere. ». Queste le parole del difensore del Palermo, Marconi, ai microfoni di “Siamo Aquile”.